رصد مقال نشرته صحيفة تلغراف البريطانية جانبًا من "زيادة العداء للمرأة المسلمة وخاصة في شوارع بريطانيا".

وقالت الكاتبة "شيلينا جان محمد" في مقالها إن الحياة تصبح صعبة عندما يستمر اتهام النساء المسلمات بعدم الاندماج بما يكفي في المجتمع والاندماج الزائد في الوقت نفسه، مشيرةً إلى أن المرأة المسلمة مثلها مثل أي شخص آخر، وأن الحاجة إلى إثبات ذلك في كلتا الحالتين أمر مجهد.

وأضافت أنه في شوراع بريطانيا لم تكن المسلمات أوفر حظا في عام 2017، مشيرةً إلى شريط فديو صُور في أحد مطاعم ماكدونالد في لندن في ديسمبر/كانون الأول أظهر حارس أمن وهو يطلب من امرأة خلع حجابها قبل دخولها وأيده مدير المطعم في ذلك، ولكن سرعان ما اعتذرت الشركة بأن هذا ليس من سياستها.

وعددت الكاتبة بعض مظاهر العداء للنساء المسلمات في بريطانيا وأشارت إلى أن العنف ضد المسلمين بلغ أوجه العام الماضي، وأنه تضاعف خمس مرات بعد هجمات لندن، وألمحت إلى دراسات تظهر أن النساء سيكنّ المحور الأول لهذه الاعتداءات المعادية للمسلمين.