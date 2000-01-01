في ظل الانتفاضة والاحتجاجات الشعبية المتصاعدة التي تشهدها إيران، لجأ نظام الملالي في طهران إلى تقليص سرعة الإنترنت أو حجب الخدمة بالكامل في غالب مناطق البلاد، وهو ما يبدو أنه محاولة لتطويق المظاهرات المتصاعدة.

وأفاد موقع “زميت” الإيراني المعني بأخبار التكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، بأن “سرعة الإنترنت تراجعت بشكل كبير، ووصلت إلى نسبة 50% منذ مساء أمس الإثنين”.

وأضاف أن “الكثير من الإيرانيين لم يتمكنوا من دخول الشبكة فضلًا عن حجب كامل لبرامج تجاوز الحجب (VPN)”.

واعترف وزير الاتصالات الإيراني، محمود جهرمي، بوجود "مشاكل عانت منها شبكة الإنترنت"، بالإضافة إلى “القيود المفروضة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها التلغرام وانستغرام”.

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية، فيما أعلنت السلطات الحكومية أن عدد المعتقلين تجاوز 600 شخص، بينهم قادة للمتظاهرين.

وسقط حتى الآن جراء القمع الذي ووجهت به المظاهرات نحو 22 قتيلًا على الأقل، معظمهم من المدنيين في محافظات مختلفة بينها أصفهان وطهران ولرستان وقزوين.