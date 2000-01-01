أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أحد عسكرييه وغصابة أربعة آخرين بجروح خلال اشتباك وقع في إقليم ننغرهار بشرق أفغانستان.

وقال الجيش الأمريكي في بيان إن الواقعة حدثت يوم الاثنين في مقاطعة أتشين. مشيرًا إلى أن عسكرييْن يتلقيان العلاج في منشأة طبية وأن حالتهما مستقرة، على حد ما أوردت وكالة رويترز.

وفي وقت سابق اليوم، نقل عن عطاء الله خوغياني، المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار، أن اشتباكات اندلعت الإثنين بين قوات الأمن الأفغانية، ومسلحين من تنظيم "داعش"، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة 14 آخرين بجروح، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي أواخر أغسطس كان عدد أفراد القوات الأمريكية في أفغانستان يبلغ نحو 11 ألف جندي ومنذ ذلك الحين وصل المزيد من القوات.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعتمدت، في أغسطس الماضي، استراتيجية جديدة للعمل في أفغانستان. وفي إطارها، ازداد في إطارها عدد القوات العسكرية الأمريكية هناك بمقدار 3.5 ألف شخص حتى 14.5 ألف شخص. كما تعهد ترامب بتوسيع تفويض القوات الأمريكية في أفغانستان.