استبقت الهند زيارة لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتانياهو بالإعلان عن صفقة بقيمة 70 مليون دولار لشراء 131 صاروخ أرض - جو من الكيان الصهيوني.

وقالت وزارة الدفاع الهندية إن الصواريخ وهي من طراز «براك» وتصنعها «أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة»، ستستخدم على أول حاملة طائرات للهند يجري تصنيعها حالياً.

وسيرأس نتانياهو وفداً من رجال الأعمال إلى الهند في الزيارة التي تستمر أربعة أيام والمتوقع اجراؤها في منتصف يناير الجاري.

وأصبح الكيان الصهيوني مزوداً رئيساً للمعدات العسكرية إلى الهند مع مبيعات تقدر قيمتها ببليون دولار كل عام. ووقع الطرفان في أبريل الماضي اتفاقا عسكريا تبلغ قيمته حوالى بليوني دولار تتضمن تزويد الهند على مدى سنوات عدة، بصواريخ متوسطة المدى جو - أرض ومنصات إطلاق وتكنولوجيا اتصالات.

ولم يتضح ما اذا كانت الصفقة المعلنة اليوم، جزءاً من ذلك الاتفاق أم لا.

من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الهندية أيضاً إنها وافقت على شراء 240 قنبلة من شركة «روسونبورون للصادرات» الروسية بقيمة 188 مليون دولار.

وأوضحت في بيان أن «صفقة الشراء هذه ستسد النقص في كمية الذخيرة الموجهة بدقة في ترسانة سلاح الجو الهندي، إلى جانب تعزيز القدرات الهجومية لسلاح الجو».

والهند التي طالما تتنازع مع الصين وباكستان المجاورتين السيادة على أراض، وقعت العديد من الصفقات العسكرية الضخمة منذ تولي رئيس الوزراء نارندرا مودي منصبه في 2014. غير أنها تخفف من الاعتماد على الحليف التقليدي روسيا لتزويدها بالمعدات العسكرية.