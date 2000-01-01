كشفت مصادر إغاثية أنه تم تدمير 70% من مساكن مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان غربي ميانمار، وتهجير أكثر من 80% منهم إلى بنغلاديش، منذ بدء الأحداث بالإقليم في أغسطس الماضي.

وقال رئيس الهلال الأحمر التركي "كرم قنق"، في كلمة له خلال مشاركته بمنتدى حول أراكان نظمته جامعة "مديبول" الخاصة في إسطنبول: إن حوالي 400 ألف يعيشون كنازحين في مناطق مختلفة من إقليم أراكان.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين غادروا ميانمار منذ بدء أزمة 2013 بلغ مليون و100 ألف شخص، بينهم قرابة 700 ألف شخص غادروها منذ 25 أغسطس من العام الماضي.

ولفت قنق إلى أن سكان أراكان أجبروا على ترك منازلهم، وأن مجلس الأمن الدولي يسعى وراء إيجاد تبريرات للهجمات التي يتعرض لها مسلمو الروهنغيا.

وأكد رئيس الهلال الأحمر التركي أن مسلمي الروهنغيا تم إضعافهم وتركهم دون من يدافع عنهم بشكل ممنهج.

وأشار إلى أن منظمة مجتمع مدني عملت مسحا ميدانيا أكدت فيه أن 6 آلاف و700 شخص قتلوا خلال فترة قريبة داخل ميانمار بشكل ممنهج.

وذكَّر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت (أواخر الشهر الماضي) قرارا أمميا يدعو الحكومة الميانمارية إلى وقف الانتهاكات الإنسانية والعمليات العسكرية تجاه مسلمي الروهنغيا بـ122 صوتا مقابل 10 دول رفضت القرار بينها روسيا والصين وسوريا.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في إقليم أراكان.

وتقول إحصاءات الأمم المتحدة، إن الجرائم المستمرة ضد الروهنغيا منذ سنوات، أسفرت عن لجوء قرابة 826 ألفًا إلى بنغلادش بينهم 656 ألفًا فروا منذ 25 أغسطس/آب الماضي.