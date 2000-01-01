أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، على اقتحام قرية سالم، شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة؛ حيث حاصرت عدداً من المصلين في مسجد القرية، واستهدفتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات الاختناق.

جاء ذلك خلال المواجهات التي اندلعت عند الشارع الالتفافي الاستيطاني القريب. وقال رئيس المجلس القروي في سالم، عدلي اشتيه: إن جنود الاحتلال تعمّدوا استهداف المنازل بقنابل الغاز؛ ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الأطفال والنساء وكبار السن بالاختناق الشديد، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان.

كذلك اندلعت مواجهات مماثلة عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية رأس كركر، غربي مدينة رام الله، وسط الضفة.