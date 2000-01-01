أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن طيارين اثنين لقيا مصرعهما في سوريا جراء تحطم مروحيتهما في 31 ديسمبر المنصرم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المروحية من طراز "MI24"، وتحطمت أثناء رحلتها إلى مطار مدينة حماة بسبب عطل فني، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار البيان إلى أن المروحية هبطت بشكل حاد قبل 15 كيلومترا من المطار، وعلى إثر ذلك لقي الطياران حتفهما، وأصيب مهندس المروحية الذي كان موجوداً على متنها.

ولفتت الوزارة إلى أن فريق البحث والإنقاذ نقل المصاب على الفور إلى مطار "حميميم" لتقديم الرعاية الطبية له.