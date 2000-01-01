أكدت مصادر أحوازية دخول قوات كبيرة من ميليشيا الحشد الشيعية العراقية بكامل تسليحها إلى إقليم الأحواز العربي المحتل ومناطق إيرانية أخرى لمساندة قوات الحرس الثوري على قمع المتظاهرين.

وقال “الخبير في الشؤون الإيرانية – حسن راضي”:إن جميع المؤشرات تدل على أن احتجاجات الشعب الإيراني تتجه نحو التصعيد، متوقعاً حدوث مواجهة قريبة بين الجيش الإيراني والحرس الثوري، خصوصاً بعد اعتقال عدد من قيادات الجيش الذين أعلنوا الانحياز للمتظاهرين، مؤكداً أن الجيش سيقف إلى جانب المتظاهرين لوجود خلافات عميقة بينه وبين الحرس الثوري نتيجة تهميشه من نظام الملالي، وتوجيه الدعم والتسليح للحرس الثوري.

وشدد راضي على أن الأخبار تتواتر بشكل كبير ومتسارع من الداخل الأحوازي، تؤكد سيطرة شباب الأحواز على مدينة الفلاحية ومدينة إيذاج، لافتاً إلى أن المتظاهرين في الأحواز العربية تمكنوا من السيطرة على الدوائر الحكومية ومقرات البنوك ومراكز الشرطة، وأنزلوا صور الخميني والمرشد الحالي خامنئي من مقرات الدوائر الحكومية وقاموا بدعسها بالأقدام.