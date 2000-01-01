كشف تقريرٌ صادر عن معهد الجريمة والأبحاث الإيراني عن أسماء أربعة من قادة الحرس الثوري الإيراني يقودون العمليات العسكريةَ إلى جانب ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن ثلاثة منهم يتواجدون في اليمن كخبراء عسكريين ويلعبون دور قيادة ميليشيات الحوثي وعملياتهم العسكرية، وهم العقيد رضا باسيني والقائد علي الرجبي والرائد محمد نيازي.

وذكر تقرير المعهد أنه في مطلع 2017، أرسلت إيران فريقا إلى اليمن لمساعدة الحوثيين على تصنيع الأسلحة والذخائر برئاسة بهرام رحناما، إضافة إلى تدريب الميليشيات الحوثيين في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وفي حامية قوة القدس في مدينة همدان الإيرانيَّة، حيث تم تدريب 1100 من ميليشيات الحوثيين في أحد مخيمات الحرس الثوري الإيراني وتدريب حوالي 250 من الحوثيين في حامية قوة القدس في مدينة همدان الإيرانيَّة.

ويسلط التقرير الضوء على محاولات طهران وضع اليد على اليمن من خلال السيطرة على جزيرة نورة قبالة ساحل إريتريا ومحاولة السيطرة على جزيرة حنيش.