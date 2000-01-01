شنت طائرات الاحتلال الصهيوني الليلة غارات جوية على أراض زراعية شرق مدينة رفح.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن طائرات صهيونية أغارات بـ4 صواريخ على أرض زراعية في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح، قرب موقع "صوفا".

وأضافت المصادر أن الطيران الحربي الصهيوني قصف بصاروخين على الأقل، وبفارق 5 دقائق عن الغارة الأولى، أرضا في منطقة أبو الحصين شمال شرق رفح.

وأوضحت أن القصف أسفر عن أضرار مادية في المكان، واندلاع حريق، دون التبليغ عن إصابات.

كما ذكرت مصادر أمنية أن هناك صواريخ لم تنفجر في المكان، داعية المواطنين لعدم الاقتراب منها.

وكان جيش الاحتلال قد زعم سقوط أربعة صواريخ بمنطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي "أشكول" المحاذية لقطاع غزة.