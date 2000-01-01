أحدثت تغريدة عنصرية لنائبة برلمانية عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" المتطرف ضجة واسعة في ألمانيا وخصوصا من قبل المسلمين .

فقد عبر المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أمس الأربعاء عن رفضه تصريحات البرلمانية بياتريكس فون شتورش العنصرية والتي وصفت فيها الرجال المسلمين بـ"عصابات الاغتصاب".

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس المجلس المركزي للمسلمين أيمن مزيك في تصريحات لصحيفة "نيو أزنبروكر تسايتونغ" الألمانية الخاصة : "نحذر من مناقشة مضللة حول الاعتداء الجنسي وهوية مرتكبيه".

وتابع: "الاعتداء الجنسي ليس له أي علاقة بدين معين أو جنسية معينة ويحدث في كل مناحي الحياة وفي كل الدول".

ومضى قائلاً: "يجب أن يندد الجميع بجريمة الاعتداء الجنسي"، متابعاً: "لا يهم الأصل المنحدر منه الجاني في مثل هذه الجرائم".

وهاجم مزيك بشدة حزب البديل المتطرف قائلاً: "المشكلة الحقيقية لهؤلاء الناس ليس فقط أنهم عنصريون، بل أيضاً لا يهتمون بمصير ضحايا الاعتداء الجنسي، ويستغلونهم بشكل سيئ".

وتابع: "إنهم يستغلون أي حدث للترويج لرؤيتهم السياسية التي تعتمد على التحيّزات والصور النمطية".

يذكر أن شتورش هاجمت بشدة تغريدة كتبتها شرطة كولونيا على "تويتر" مساء الأحد، بأربع لغات منها العربية لتهنئة المواطنين بالعام الجديد.

وكتبت شتورش على "تويتر": "ماذا يحدث بحق الجحيم في هذا البلد؟ كيف تكتب صفحة الشرطة باللغة العربية؟ هل تقصد بهذا استرضاء قطيع الرجال المسلمين البربريين عصابات الاغتصاب؟".

وإثر تلك التغريدة، حجب موقع "تويتر" حساب شتورش لمدة 12 ساعة بسبب "التحريض على الكراهية".

وقامت شتورش بنشر التغريدة نفسها عبر "فيسبوك" بعد حذفها من "تويتر"، لكن "فيسبوك" حذفها أيضاً.

بدوره، دعا رئيس حزب البديل، ألكسندر غاولاند، إلى إعادة نشر التغريدة المحذوفة مراراً وتكراراً، مندداً بما وصفه بـ"الرقابة على حرية الرأي والتعبير".