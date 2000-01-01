أفادت مصادر خاصة من داخل الأهواز المحتلة أن إيران جلبت عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لها ونشرتها في إقليم الأهواز والمحافظات الإيرانية الأخرى لقمع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد نظام طهران.

وذكرت المصادر الأهوازية أن مرتزقة إيران انتشروا في شوارع عبادان والمحمرة كما انضم قسم من عناصر الحشد الشعبي مع الحرس الثوري وقوات الأمن إلى قمع المحتجين في حي الثورة (الدايرة) بمدينة الأهواز مساء أمس الأربعاء.

من جهته نشر موقع "آمد نيوز" المعارض الذي يغطي احتجاجات إيران خبرا مقتضباً يفيد بأن الحرس الثوري جلب آلافا من المرتزقة الأفغان من ميليشيات "فاطميون" الذين يقاتلون في سوريا، إلى داخل إيران ونقلهم إلى مدينة "خميني شهر" بمحافظة أصفهان، للمشاركة في قمع الاحتجاجات الشعبية المستمرة.

وعلى صعيد الوضع الحالي في الأهواز قالت مصادر : إن هناك دعوات للاحتجاجات فی ضواحي الأهواز تدعو للتظاهر کل لیلة.