أعلنت كل من إسلام أباد وواشنطن، اليوم الخميس، أن يقتصر التواصل الدبلوماسي بينهما على تغريدات بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقط، وذلك في ظل تفاقم التوتر بين البلدين.

ونقلت صحيفة "داون" المحلية عن بيان صدر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم قولها "نظرًا للتوتر الأخير في العلاقات الأمريكية الباكستانية، قررنا في الوقت الحالي تقييد اتصالاتنا لهذه الوسيلة فقط".

ولفت إلى أن "التواصل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزرائنا عبر تويتر يسير بشكل جيد".

وفي الوقت نفسه، قال البيت الأبيض في بيان "حتى تظهر لنا باكستان أنها تبذل المزيد من الجهد لمكافحة الإرهابيين الذين يستهدفون قواتنا في أفغانستان، فإننا سنحد من علاقاتنا الدبلوماسية معها، لتشمل تغريدات تويتر فحسب", على حد قول البيان.

ويأتي ذلك عقب تهديد الرئيس الأمريكي بوقف جميع المساعدات التي تقدمها بلاده إلى باكستان.