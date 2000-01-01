فنّد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الخميس، مزاعم نشر قوات روسية داخل الأراضي التركية خلال الفترة القادمة.

وأوضح قالن في مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة أنّ توقيع اتفاقية مع موسكو بشأن شراء منظومة صواريخ "إس 400"، لا يعني نشر قوات روسية في تركيا.

وأضاف قالن أنّ نشر منظومة الدفاع الصاروخية "إس 400" داخل تركيا سيسبقها دورات تدريبية، وأنّ فنيين من تركيا وروسيا سيتبادلون الزيارات في هذا الخصوص.

وفي هذا السياق قال قالن: "المرحلة القادمة ستشهد تدريبات مشتركة، إضافة إلى تبادل المعلومات، وزيارات عسكرية وتقنية متبادلة، ولا أساس من الصحة لادعاءات نشر قوات روسية في تركيا".

ورداً على سؤال حول سبب شراء تركيا منظومة "إس 400" الروسية، أوضح قالن أنّ بلاده حاولت شراء منظومة باتريوت من الولايات المتحدة الأمريكية طيلة السنوات الستة الماضية، وأنّ فشل المحادثات التي دارت في هذا الخصوص، دفعت أنقرة إلى شراء المنظومة الدفاعية من روسيا.

وتابع في هذا الصدد قائلاً: "لو نجحنا في شراء صواريخ باتريوت، لما اشترينا منظومة إس 400 الروسية، فتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وشريك استراتيجي فيه".

وأكّد متحدث الرئاسة التركية، أنّ بلاده تولي أهمية خاصة لمصالحها القومية، وتحرص على ضمان أمنها وسلامتها.