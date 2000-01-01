أكّدت مصادر في محافظة اللاذقية السورية، التي تضم مقر القوات الجوية الروسية في مطار "حميميم" العسكري، أن طائرتين مسيّرتين تمكّنتا من التحليق فوق وحول المطار المذكور، وفوق المدينة القريبة منه، وهي مدينة "جبلة".

وذكرت صفحات موالية لرئيس النظام السوري، أن الطائرتين المسيّرتين، تم تدميرهما بعدما نجحتا بالتحليق فوق القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد، ومدينة جبلة.

يذكر أن مدينة جبلة تبعد عن مطار "حميميم" أقل من 3 كيلومترات، وتعتبر أرض المطار، إدارياً، جزءاً من مدينة جبلة.

ونقلاً من صفحات فيسبوكية موالية لنظام الأسد، هي "جبلة وكالة إخبارية" و"شبكة أخبار جبلة" و"شبكة أخبار ريف اللاذقية الآن الرسمية" و"القرداحة عرين الأسد" و"جريدة القرداحة عرين الأسود" و"شبكة أخبار جبلة لحظة بلحظة" فإن الطائرتين المسيرتين كانتا مزودتين بقنابل وقذائف.

وجاء في مجمل تلك المصادر السابقة، أن الطائرتين ألقيتا مقذوفات على بعض الأمكنة في "جبلة".

وأكدت تلك الصفحات أن الدفاعات الجوية الروسية هي التي قامت بإسقاط الطائرتين.