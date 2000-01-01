تمكن التحالف العربي في اليمن من قطع خط إمداد رئيسي للمتمردين الحوثيين.

ويشكل الهجوم في شمال غربي تعز ثالث أكبر مدن اليمن تقدما كبيرا لقوات التحالف.

ومن شأن هذا أن يعزز المكاسب التي تحققت الشهر الماضي في بلدة الخوخة المطلة على البحر الأحمر حيث حققت القوات الموالية للحكومة أكبر تقدم لها خلال شهور بعد مقتل علي عبد الله صالح في ديسمبر بعدما تخلى عن تحالفه مع الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: إن مقاتلين يمنيين محليين تدعمهم قوات إماراتية اقتحموا معاقل الحوثيين بين الخوخة وبلدة حيس، على بعد نحو 25 كيلومترا إلى الشرق في مسعى لتأمين السيطرة على مناطق على البحر الأحمر تمت السيطرة عليها الشهر الماضي.

ونقلت عن مصدر مسؤول بالقوات المسلحة الإماراتية قوله ”نجح أفراد القوات المسلحة الإماراتية والمقاومة اليمنية في قطع خط إمداد ميليشيات الحوثي بين تعز والحديدة جنوب مدينة حيس في إطار تأمين المناطق المحررة في الساحل الغربي مخلفة عشرات القتلى بين صفوف الميليشيات الحوثية“.