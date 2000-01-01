أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، مقتل 1739 مسلحاً حوثياً بينهم 147 قياديا ميدانياً في 2017، على جبهتي القتال في مديريتيْ حرض وميدي بمحافظة حجة شمال غربي البلاد، على الحدود مع السعودية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش، إن "خسائر مليشيا الحوثي للعام 2017، في جبهتي حرض وميدي، بلغت 1739 قتيلا، بينهم 147 قيادياً ميدانياً، إضافة لـ 3 آلاف و150 جريحا و14 أسيراً".

وأوضح المركز في تقرير نشره اليوم عبر صفحته على فيسبوك، أن قوات الجيش ومقاتلات التحالف العربي ، استهدفت 223 من الآليات والمعدات العسكرية للحوثيين، إضافة إلى 86 مخزنا للسلاح، و3 زوارق بحرية.