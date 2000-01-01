استقبلت أول مولودة مسلمة في العام الجديد 2018 بالعاصمة النمساوية فيينا، بموجة من العنصرية والحقد والكراهية.

وتناقلت العديد من الصحف المحلية صور الطفلة التي اختار لها أبويها اسم "عسل".

وولدت الطفلة "عسل"، من أصل تركي، في الدقيقة 47 بعد دخول سنة 2018 (00: 47)، لتصبح أول مولودة في سنة 2018 في مدينة فيينا.

وسرعان ما انهال وابل من التعليقات العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صور الوالدين المسلمين برفقة مولودتهما الجديدة، بحسب صحيفة "أوستيرايش" النمساوية.

وانتقد بعضهم وصف وسائل الإعلام لهذه الطفلة بـ "النمساوية" ، في حين كتب البعض الآخر بأن الطفلة ستكون وسيلة لأبويها كي يستنزفوا المساعدات المقدمة من طرف الدولة.

وفي تعليق آخر كتب أحدهم, أن هذه الطفلة لن تكون آخر مولودة "عثمانية" ستولد في فيينا، ورفض أن يعتبرها مواطنة نمساوية.

وحول الصورة ذاتها، كتب أحد العنصريين بأنه "لن يعلق كثيراً على هذه الصورة، لأن ارتداء والدة الطفلة للحجاب يشرح كل شيء".