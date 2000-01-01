قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد اليوم الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع الحالية في إيران التي تشهد مظاهرات منذ نحو أسبوع.

وأوضح الدبلوماسيون، الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم أو أي تفاصيل عنهم، أن واشنطن طلبت رسميا من رئيس مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لأعضاء المجلس، لمناقشة تطورات الأوضاع الحالية التي تشهدها إيران.

ولم يصدر عن مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة أو رئاسة مجلس الأمن أي إفادة رسمية أو تأكيد بموعد انعقاد الجلسة.

ومنذ 28 ديسمبر الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)، احتجاجات على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، مخلّفة 24 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف محتج.