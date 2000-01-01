فجر أمين عام تنظيم "حزب الله" اللبناني الشيعي، حسن نصرالله، موجة من السخرية بعد حديثه عن راتبه الذي يتقاضاه.

وصرح نصر الله في برنامج تلفزيوني لدى سؤاله حول الراتب الذي يتقاضاه، بأنه يتقاضى 1300 دولار أمريكي، زاعماً أنه يُستقطع من الراتب مبلغ 5 دولارات لصالح مساعدة ما أسماها بـ "المقاومة".

وقوبل تصريح زعيم ميليشيا حزب الله بردود أفعال ساخرة، خَاصَّة من اللبنانيين، حيث علق بعضهم بقوله: “1300 الأجر الأولي، ومليونا ساعة إِضَافِيَّة، وتفسر هذه الحقيقة لماذا اضطر نصرالله إلى بيع الحشيش وتكملة دخله”.

بِدَوْرِهَا كشفت صَحِيفَة “فيلت” الألمانية، أن ثروة نصر الله الشخصية تبلغ نحو ربع مليار دولار، وَهُوَ يحتفظ بها في حسابات مصرفية مختلفة في الخارج.

وأَضَافَت الصَحِيفَة الألمانية أن ميزانية "حزب الله" تمول من إيران بشكل كبير، بِالإِضَافَةِ إلى مَا يجنيه الحزب من تجارة المخدرات، والتبرعات من عِدَّة مرجعيات شيعية.