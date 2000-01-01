تسبب القصف الشديد الذي تتعرض له مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية في عدم إقامة صلاة الجمعة اليوم.

وأصدرت مديرية شؤون المساجد والأوقاف بيانًا اليوم جاء فيه "نظرًا للوضع الأمني المضطرب حاليًا في الغوطة الشرقية، وبسبب استهداف النظام المتعمد للأحياء السكنية بما فيها المساجد فقد تقرر إلغاء صلاة الجمعة اليوم".

ونادت مكبرات الجوامع في مدن وبلدات الغوطة قبل الصلاة، اليوم، بعدم إقامة صلاة الجمعة في الجوامع.

وتتعرض الغوطة الشرقية لدمشق، منذ 29 ديسمبر الماضي، لقصف عنيف من طائرات نظام الأسد ومدفعيته، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.