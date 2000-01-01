أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ باليتسي أطلقته مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من قبل إيران باتجاه نجران جنوبي المملكة، وتدميره.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت اليوم "عملية إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة".

وأضاف المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة ومقصودة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره ولله الحمد، من قبل سرايا "البيتريوت" في سماء نجران".

وأشار إلى أن "اعتراض الصاروخ أدى لتناثر الشظايا أحدثت أضرارا بسيطه في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنيين ولا خسائر بالأرواح ".

وأكد المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي"

وشدد على أن "إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

كما جدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جديه وفعّاله لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستيه والأسلحة للجماعات "الإرهابية" والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الاعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الاقليمي والدولي.