صادقت سلطات الاحتلال الصهيونية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة العاشرة بالتلفزيون "الإسرائيلي" وزير جيش الاحتلال "أفيغدور ليبرمان"، صادق على خطة جديدة لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، من ضمنها مناقصات تسويق أراض لبناء 900 وحدة سكنية في حي جديد بمستوطنة آرئيل المقامة على أراضي الفلسطينيين في محافظة سلفيت شمال القدس المحتلة.

ونقلت القناة، عن مسؤول كبير في حكومة الاحتلال قوله: إنه بالإضافة إلى هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "آرئيل"، سيعقد مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، الأسبوع المقبل، جلسة من المفترض أن تُمنح فيها التراخيص اللازمة للشروع ببناء 225 وحدة استيطانية إضافية في مستوطنات أخرى، وكذلك إقرار مخططات لبناء نحو 1145 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وستتوزع هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة الـ 225 على النحو التالي:

55 وحدة في "بتسال" في منطقة غور الأردن، و9 وحدات في مستوطنة "آرئيل" قرب سلفيت شمال القدس المحتلة، و79 وحدة في مستوطنة "حينانيت" قرب جنين شمال القدس المحتلة، و8 وحدات في مستوطنة "بيت آرييه" قرب رام الله شمال القدس المحتلة، و44 وحدة في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة، و30 وحدة في مستوطنة "سوسيا" في الخليل جنوب القدس المحتلة.

وفيما يتعلق بالتخطيط اللاحق لبناء 1145 وحدة استيطانية إضافية، فسيكون توزيعها على الشكل التالي:

27 وحدة في "معون" شرقي يطا قرب الخليل، و381 وحدة في "كفار أدوميم المقامة على أراضي بلدة ابو ديس شرقي القدس المحتلة، و11 وحدة في "اليعزر" جنوب بيت لحم جنوب القدس المحتلة، و16 وحدة في "بتساد بين محافظتي الخليل وبيت لحم "، و120 وحدة في "كرميه تسور" شمالي الخليل، و66 وحدة في مستوطنة "افرات بيت بيت لحم والخليل"، و72 وحدة في "تسوفيم" شمال شرق قلقيلية شمال القدس المحتلة، و212 وحدة في "أورانيت" جنوب قلقيلية، و196 وحدة سكنية في "غفعات زئيف" شمال غرب القدس المحتلة.

من جانبها، أكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أن المجلس الأعلى للتخطيط يجتمع عدة مرات في العام للموافقة على مشاريع في مراحل مختلفة من البناء.

وقالت المتحدثة باسم الحركة، إنه تمت المصادقة على 6742 مشروع بناء في المستوطنات في عام 2017. وهذا أعلى رقم منذ عام 2013، وفي عام 2016، صادقت اللجنة على 2629 وحدة استيطانية.