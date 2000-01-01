شهدت مدن إيرانية مختلفة مسيرات احتجاج واسعة، اليوم الجمعة، فيما هاجم محتجون مبنى محافظة آراك وسط البلاد، بحسب ما أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووثَّقوا ذلك بمقطع فيديو.

وأوردت تقارير إخبارية أن سلسلة احتجاجات واسعة شهدتها مدن إيرانية مختلفة، من بينها كاشان التابعة لمحافظة أصفهان وسط البلاد، كما خرج المئات من الإيرانيين في تظاهرة جابت شوارع محافظة تبريز غرب البلاد.

وفي مدينة مسجد سليمان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، شيَّع المتظاهرون جثماني أرش خدري، وأمين رمضاني اللذين قُتلا في الاحتجاجات الشعبية الأسبوع الماضي خلال مواجهات مع مليشيات النظام.

كما شهدت مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان غرب إيران وذات الغالبية الكردية، نزول المئات من المحتجين إلى الشوارع رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وخرجت في العاصمة طهران مسيرات متقطعة في شارعيْ ولي عصر، و الثورة، لكن قوات النظام قامت بتفريق المحتجّين.