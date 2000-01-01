قالت الجزائر، اليوم الجمعة، إنها قدمت طلبا رسميا للسلطات الفرنسية من أجل استعادة جماجم مقاومين جزائريين معروضة بمتحف الإنسان بباريس منذ قرنين، إلى جانب استرجاع أرشيف مرحلة الاحتلال (1830/1962).

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر بسفارة البلاد في باريس أن ذلك التحرك جاء بعد تكليف "من وزير الخارجية عبد القادر مساهل، لسفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة، بتقديم طلب رسمي للجانب الفرنسي حول ملفي استعادة جماجم المقاومين والأرشيف الوطني".

وأضاف المصدر: "قدم السفير، أمس الأول الأربعاء، طلبين حول الملفين لوزير الخارجية الفرنسي جين إيف لودريان".

ومطلع أكتوبر الماضي، بثت قناة "فرانس 24" الحكومية، تقريرًا كشفت فيه عن وجود 18 ألف جمجمة محفوظة بمتحف "الإنسان" في باريس، منها 500 فقط تم التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 37 قائدا من المقاومة الجزائرية قتلوا ثم قطعت رؤوسهم من قبل قوات الاحتلال الفرنسي، منتصف القرن الـ19، بواحة "الزعاطشة" الجزائرية.

وخلفت هذه القضية جدلا في الجزائر حيث تطالب السلطات منذ ذلك التاريخ عبر تصريحات لمسؤوليها باسترجاع هذه الجماجم لدفنها، لكن السلطات الفرنسية ظلت تؤكد أن الأمر سيأخد وقتا نظرا لأن القوانين تمنع تسليمها.

لكن، وفي السادس من ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى الجزائر استعداده لتسليم جماجم المقاومين الجزائريين المعروضة بمتحف الإنسان بباريس.

وقال ماكرون: "أعطيت إشارة واضحة بشأن طلب من السلطات الجزائرية لاسترجاع جماجم الشهداء الجزائريين الموجودة بباريس، واتخذت قرارا لتسليمها، والنص القانوني الذي يسمح بذلك (بنقلها) سيكون جاهزا".

ويعد تصريح ماكرون، أول التزام رسمي بالاستجابة للطلب.

أما أرشيف المرحلة الإستعمارية (1830/ 1962) فهو يعد أحد الملفات الشائكة بين الجانبين الجزائري والفرنسي وظل موضوع مفاوضات بينهما.

وتقول السلطات الجزائرية ومؤرخون إن القوات الاستعمارية رحلت نحو فرنسا خلال مرحلة الاحتلال (1830/ 1962) مئات الآلاف من الوثائق منها ما يعود إلى الحقبة العثمانية (1518 و1830).