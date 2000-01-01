تمكن الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، من السيطرة على موقع استراتيجي، بمديرية المتون، في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، فيما قتل 6 من مسلحي مليشيات الحوثي المتمردة في غارة للتحالف العربي بمديرية خب والشعف، بذات المحافظة.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، التابع للجيش اليمني، عن مصدر ميداني أن "معارك ضارية درات بين قوات الجيش، ومليشيا الحوثي الانقلابية، عقب هجوم للجيش على سلسلة جبال حام، شمال شرقي مديرية المتون".

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبل "القعيطة" في سلسلة جبال جبهة حام بمديرية المتون.

واشار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي، لكنه لم يحدد عددهم.

من جانبه، قال قائد اللواء 127 مشاة، العميد عبد الله الضاوي: إن "جبل القعيطة، يعد موقعاً استراتيجياً هاماً، فهو يعتلي السلسة الجبلية في جبهة حام".

وأوضح أن "سيطرة قوات الجيش عليه (الجبل)، يساهم في عملية تحرير ما تبقى من سلسلة جبال جبهة حام".

من جانب آخر، وفي مديرية خب والشعف، كبرى مديريات محافظة الجوف، استهدفت مقاتلات التحالف، طقما عسكريا للحوثيين، ما أسفر عن مقتل 6 منهم كانوا على متنه في جبل حبش، جنوبي منطقة اليتمة.

والجوف، إحدى المحافظات اليمنية المحاذية للمملكة العربية السعودية، ويسيطر الجيش اليمني على 80 بالمائة من مساحتها بحسب تصريح رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، في أبريل 2017.