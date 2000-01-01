قالت مصادر في المعارضة الإيرانية، إن اشتباكات جديدة اندلعت مساء الجمعة في شرق العاصمة طهران، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وحسب مصادر المعارضة فإن الاشتباكات اندلعت بعد إطلاق نار كثيف من قبل السلطات الإيرانية على المحتجين.

وكشفت مصادر المعارضة أن عدد قتلى الاحتجاجات، التي تشهدها عدة مدن في البلاد منذ أيام، ارتفع إلى 50 شخصا، وأوضحت أن هناك نحو 3 آلاف معتقل في سجون النظام الإيراني، منذ بدء الاحتجاجات.

واندلعت المظاهرات في طهران، الخميس قبل الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد، لكنها ووجهت برصاص قوات الأمن، مدعومة بمقاتلي الحرس الثوري الإيراني.