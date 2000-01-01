سلم العشرات من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي، اليوم السبت، أنفسهم إلى القوات الشرعية في جبهة الساحل غربي اليمن.

فقد سلم قائد ميليشيات الحوثيين بالساحل الغربي، حمير إبراهيم عريك، والمشهور بـ"إبراهيم عذابو" و50 من أتباعه الذين كانوا يقاتلون في محافظة الحديدة، أنفسهم بعد وصولهم إلى مديرية المخا بمحافظة تعز المجاورة.

ويعرف عن هذا القيادي الحوثي ارتكابه لممارسات بشعة لصالح المتمردين.

وكانت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية زحفت في الأيام الأخيرة صوب مدينة حيس بالحديدة بمساندة مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.

واستطاعت القوات الشرعية قطع خط الإمداد بين تعز والحديدة مرورا بحيس، وبعد تأمين مدينة الخوخه من عدة اتجاهات، ضيقت الخناق على المتمردين وحاصرتهم في مركز مديرية حيس ومواقع مجاورة.