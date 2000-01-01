أعلن مولوي عبدالحميد إمام أهل السنة في إيران، دعمه الكامل للاحتجاجات التي بدأت منذ 10 أيام، مؤكدا على لزوم تغيير السياسات والقوانين في إيران.

وأضاف مولوي عبدالحميد:" لا بد من تغيير أي قانون لا يمكنه حل مشاكل الناس ويعرقل طريق حل المشاكل".

وبدأت الاحتجاجات التي دخلت يومها العاشر بعد أن انضم لها الأتراك الأذربايجانيين يوم أمس الجمعة، من مدينة مشهد وانتشرت في بقية المدن .

ونصح إمام السنة السلطات في بلاده بالاستماع إلى أصوات المحتجين وتلبية مطالبهم.

وطلب مولوي عبدالحميد من المتظاهرين، الابتعاد عن العنف أثناء الخروج في المظاهرات والاستمرار في مطالبتهم بحقوقهم بهدوء والطرق السلمية.

وحول مطالب السنة في إيران، قال مولوي عبدالحميد إن السنة يطالبون برفع التمييز ضدهم.