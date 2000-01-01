استهدف هجوم نفذته المقاومة الكشميرية، اليوم السبت، دورية لقوات الاحتلال الهندي؛ ما أدى إلى مصرع أربعة منهم على الأقل وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأفاد مسؤولون بالشرطة الهندية بأن عناصر المقاومة نفذوا هجوما بعبوة ناسفة محلية الصنع في سوق ببلدة سوبور الشمالية، عند العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى، مستهدفين دورية روتينية للشرطة.

ونفت الشرطة وقوع أي ضحايا من المدنيين، مشيرةً إلى أن "السوق كان مغلقا اليوم تخليدا لذكرى مذبحة سوبور، حيث يمر 25 عاما على مقتل 57 مدنيا على يد الجيش الهندي عام 1993".

وأعلنت جماعة "جيش محمد" مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب تقارير إعلامية.