طالب مسلمو كندا باعتبار "29 يناير" يوما رسميا لمناهضة الإسلاموفوبيا، في إشارة إلى ذلك اليوم من العام الماضي (2017) الذي شهد مقتل 6 مسلمين في هجوم مسلح على مسجد بمقاطعة كيبيك.

وجاء هذا الطلب في رسالة بعث بها المجلس الوطنى لمسلمي كندا (منظمة مستقلة) إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو؛ وذلك "انطلاقا من أنّ إحياء ذكرى الهجوم الذي وقع العام الماضي، وأسفر عن مقتل 6 مسلمين وإصابة 19 آخرين، "سيعمل على تعزيز وعي الشعب بشكل أفضل حول نبذ الكراهية".

وقال المدير التنفيذى للمجلس، إحسان غاردي، في الرسالة: "بعد عام من ذلك (الهجوم) ما يزال المجتمع المسلم في كندا يعاني من الهجوم الإرهابي المدمر الذي أودى بحياة ستة مسلمين (آباء وأزواج وأبناء) كانوا يتعبدون في مسجدهم".

وأضاف: "للمرة الأولى في تاريخ كندا، يتم استهداف مكان للعبادة بعمل عنف مروّع لمجرد أن الضحايا كانوا مسلمين".

كما لفت غاردي إلى ضرورة العمل ضد ظاهرة ما يعرف بـ"الإسلاموفوبيا" (الكراهية والرهاب من الإسلام).

ومن المقرر أن يمثل المتهم بتنفيذ الهجوم على المسجد، ألكسندر بيسونيت، من مدينة كيبيك، للمحاكمة في مارس، حيث يواجه 6 تهم بالقتل من الدرجة الأولى و6 تهم أخرى بالشروع في القتل.