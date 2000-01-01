كشفت "مؤسَّسة رسالة التَّنمية" الدَّعويَّة عن عدد من الزيارات الدعوية التي قامت بها إلى عدة قرى في دولة بنين الإفريقية، والتي كانت سببًّا في إسلام أعداد متزايدة من أبناء هذه القرى.

كما قامت هذه الزيارات ببناء عدد من المساجد وتقديم المساعدات للمسلمين في القُرى الفقيرة.

ورصدت التقرير الأسبوعي الصادر عن "مؤسَّسة رسالة التَّنمية" عددًا من هذه الزيارات وما نتج عنها، على النحو التالي:

- الزِّيارة الأولى: كانت لقرية "جلمارو"، التَّابعة لمحافظة " أتاكورا "، والتي تبعُد عن "ناتيتنغو" مسافة 42 كم.

ويبلغ عدد سكَّان القرية 3000 أسلم حديثًا 15 من أبناء القرية؛ ليُصبح عدد المسلمين بها 1000 مسلم، ويوجد بالقرية كنيستان و4 مساجد، غير أن المؤسَّسة أعلنتْ عن عزمها تخصيص قطعة أرض لبناء مسجد جديد بالقرية.

- الزِّيارة الثَّانية: كانت لقرية " تاسو"، التَّابعة لمحافظة " أتاكورا"، والتي تبعُد عن مدينة "واسا" مسافة 7 كم، ويبلغ عدد سكَّان القرية 300، أسلم حديثًا 13 جُدُد ليُصبح عدد المسلمين في القرية 18 مسلمًا، حسبما أوردت "شبكة الألوكة".

- الزِّيارة الثَّالثة: كانت لقرية "داكيرو"، التَّابعة لمحافظة "أتاكورا"، والتي تبعُد عن مدينة "واسا" مسافة 7 كم، ويبلغ عدد السكَّان بالقرية 400، أسلم حديثًا 22 ليُصبح عدد المسلمين بالقرية 27، ويوجد بالقرية كنسية واحدة، ولا يوجد بها مساجد.

- الزِّيارة الرَّابعة: كانت لقرية " كباريه"، التَّابعة لمحافظة "أتاكورا"، والتي تبعُد عن مدينة "واسا" مسافة 47كم، ويبلغ عدد سكَّان القرية 300، ويوجد بالقرية كنيسة واحدة، ومسجدانِ.