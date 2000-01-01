كشف مسئول أفغاني في "لواء الفاطميين" المؤلف من مرتزقة أفغان شيعة، والذي يعتبر من بين القوات الرئيسية التي دربها ضباط ايرانيون للقتال في سوريا، عن مصرع أكثر من ألفين من عناصر هذا اللواء خلال مشاركتهم في القتال الى جانب النظام السوري على مدار السنوات الخمس الماضية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن "زهير مجاهد" أحد المسؤولين الأفغان في هذا اللواء أن اللواء قدم أكثر من ألفي قتيل كما أصيب ثمانية آلاف من عناصره بجروح منذ تدخله في سوريا قبل خمس سنوات.

ويتألف لواء الفاطميين من مقاتلين سابقين ينتمون إلى الأقلية الأفغانية الشيعية "الهزارة" التي كانت تحارب مقاتلي طالبان، بالإضافة إلى مقاتلين أفغان كانوا يقاتلون إلى جانب إيران خلال الحرب مع العراق (1980-1988). وقد قُتل نحو ثلاثة آلاف مقاتل أفغاني خلال الحرب الإيرانية-العراقية، بحسب مجاهد.

وتمنح إيران الجنسية الإيرانية إلى عائلات المقاتلين الأجانب الذين "يسقطون شهداء" في سوريا والعراق. كما تعلن رسميا أنها ترسل "مستشارين عسكريين" إيرانيين إلى سوريا، بالإضافة إلى مقاتلين "متطوعين" يأتون من أفغانستان وباكستان.