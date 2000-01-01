تشير نتائج الإحصائيات الرسمية لعام 2017 في النمسا إلى أن اسم "محمد" هو ثالث أكثر الأسماء انتشارًا بين الذكور المولودين في العاصمة فيينا عام 2017، بعد كل من "ألكسندر" و"ماكسيميليان".

وذكرت صحيفة "كرونين زيتونغ" اليومية النمساوية أن وجود اسم "محمد" في مقدمة قائمة أسماء المواليد الأكثر انتشارا بفيينا يعد "تغيرا ثقافيا" في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن اسم "محمد" حصل على المرتبة الثالثة بعد جمع كل الهجاءات المختلفة التي يكتب بها الاسم، ومن بينها "Muhamed"، و" Mohamad"، و"Muhammad".

وبالأرقام، فقد بلغ عدد من حملوا اسم "ألكسندر" 175، و"ماكسيميليان" 161، و"محمد" 159، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أوضحت الإحصائية أنه على صعيد تسمية الفتيات، جاء اسم "صوفيا" في المرتبة الأولى، تبعه كل من "سارة" و"آنّا".

يشار إلى أن اسم "محمد" كان الأكثر تفضيلا من قبل الأسر في العاصمة لندن ومنطقة "ميدلاندز" الغربية بإنجلترا لمواليدهم الجدد العام الماضي، وفق مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا.