تمكنت قوات الأمن اليمنية في مدينة عدن، جنوبي البلاد، من ضبط شاحنة محملة بأسمدة مصنوعة في إيران تستخدم في صناعة المتفجرات، كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقالت شرطة عدن في بيان لها: إن قوة بمنطقة العريش بالتعاون مع قوات الحزام الأمني أوقفت شاحنة محملة بأكياس الأرز، و"بعد تفتيش دقيق من قبل أفراد الأمن، عثر على أكياس الأسمدة التي تستخدم في صناعة المواد المتفجرة تحت أكياس الأرز".

وتبين أن المادة المخبأة سماد أبيض يستخدم في تصنيع المتفجرات، وبحسب اعترافات سائق الشاحنة فإنها كانت في طريقها إلى صنعاء، التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضحت شرطة عدن أن السماد المضبوط هو نترات الألمنيوم أبيض اللون، وهو نوع من اليوريا صنع في إيران، وكان في طريقه إلى المتمردين.

وعرضت الشرطة عينة من السماد المضبوط على مختص في المواد الكيماوية، أكد بدوره أن هذا النوع يصنف من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات شديدة الانفجار.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، قد أصدرت توجيهات لجميع الموانئ والمنافذ الحدودية لليمن، بعدم السماح بدخول هذه المواد التي تستفيد منها مليشيات الحوثي في تصنيع المتفجرات.