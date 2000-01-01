أعلنت السلطات الداغستانية، اليوم الأحد، اغتيال إمام أحد المساجد، إثر تعرّضه لإطلاق نار على يد مجهولين، في داغستان، إحدى جمهوريات شمال القوقاز.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزارة الداخلية في داغستان، قولها إن الحادثة وقعت في قرية ماتسولول، بمدينة خاسافيورت غربي البلاد.

وأضافت أن فريق تحقيق يعمل في مكان الحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهته، قال مصدر في الهيئات الأمنية بداغستان، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة آلية على إمام المسجد الريفي قرب منزله، في ماتسالول، مساء أمس.