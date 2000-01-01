نعى عدد من الدعاة والمنشدين، اليوم الأحد، المنشد الديني الكويتي "مشاري العرادة"، صاحب الأنشودة الشهيرة (فرشي التراب)؛ حيث تُوفي في حادث سير بالسعودية.

ولم ترد تفاصيل عن الحادث الذي أودى بحياة المنشد، إلا أن عدداً من رواد شبكات التواصل الاجتماعي أفادوا أنه جارٍ نقل الجثمان إلى الكويت، حيث سيتم تحديد موعد الدفن والتشييع في وقت لاحق.

ونعى الداعية الكويتي نبيل العوضي الشاب العرادة عبر حسابه على تويتر قائلاً: "صاحب الصوت الذي كان يذكرنا بما بعد هذه الحياة الدنيا.... غادرنا إلى رب رحيم، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه، عزاؤنا لأسرته الكريمة".

كما نعاه القارئ والمنشد مشاري راشد العفاسي بقوله: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لعبدك مشاري العرادة وأسكنه فسيح جناتك".

أما القارئ والمنشد السوري يحيى حوى فكتب عبر حسابه تويتر يقول: "المنشد #مشاري_العرادة صاحب أنشودة #فرشي_التراب، قبل يومين كتب على صفحته(وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) والآن هو بين يدي رب رحيم، اللهم ارحمه رحمة واسعه، وارزق اهله وذويه الصبر والسلوان".

وأضاف يقول: "أسمع أنشودته الان وتغالبني الدموع ،كأنه كان يرثي نفسه رحمه الله، اللهم اصلح أعمالنا ، وأحسن خاتمتنا".

واشتُهر المنشد العرادة البالغ من العمر 35 عاماً بعدد من الأناشيد الدينية كان أشهرها "فرشي التراب"، وهو أحد الأناشيد المؤثرة التي تتحدث عن الموت.

والعرادة هو منشد وإعلامي كويتي من مواليد دولة الكويت 17 /8 /1982، تخرج في جامعة الكويت، كلية الآداب، قسم الفلسفة، كما درس في جامعة الشارقة انتداباً لمدة سنة واحدة، بعد ذلك عمل في وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت، ثم انتقل إلى العمل في القطاع الخاص، ثم انتقل إلى العمل الإعلامي في المجال الخيري والتطوعي لعدة جهات ومؤسسات أهلية وحكومية، آخرها الأمانة العامة للأوقاف - دولة الكويت.

وبدأ العرادة في مجال النشيد وهو في سن الطفولة، وكان أول إصدار شارك فيه عام 1995، واستمر في المشاركة في المهرجانات داخل دولة الكويت وخارجها مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وفي بريطانيا وإندونيسيا وأستراليا، وأصدر سلسلة "يا رجائي" الشهيرة، حيث صوّر منها نشيده فرشي التراب على يوتيوب، ولاقت نجاحاً كبيراً وصدى واسعاً في القنوات الفضائية، وكان آخر إصدارات هذه السلسلة هو يا رجائي الرابع.