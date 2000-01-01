لقى رجل هندي مسلم مصرعه، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته الناجمة عن اعتداء تعرض له، الأسبوع الماضي، من قبل متطرفين هندوس، انتقاما لمقتل ناشط هندوسي، اتهم مسلمون بقتله.

وكان بشير أحمد (47 عاما) قد تعرض الأربعاء الماضي لاعتداء في مدينة مانغالوري بولاية كارناتاكا، جنوب غربي الهند، أثناء عودته من أحد مطاعم الوجبات السريعة.

جاء الاعتداء، الذي اتهم فيه عدد من المتطرفين الهندوس، بعد ساعات من واقعة قتل ديباك راو، ناشط في "حزب الشعب" الهندي الحاكم، "هاراتيا جاناتا"، وسط اتهام الهندوس لمسلمين بقتله.

وأفاد مسؤول رفيع بشرطة مانغالوري بأن "الشرطة ألقت القبض على 4 أشخاص ذوي صلة بالاعتداء (على المسلم)، وإن التحقيقات معهم مازالت جارية".

وأضاف أنّ "المتهمين يعملون لصالح مؤسسة هندوسية تعارض المجتمع المسلم"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الشرطة أعلنت أن المهاجمين أرادوا "الانتقام من شخص ينتمي للمجتمع المسلم".