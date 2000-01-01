فرّقت الشرطة التونسية مساء الأحد، احتجاجاً ضد زيادة الأسعار دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير.

وتجمع متظاهرون شباب أعضاء بحملة "فاش نستناو" (ماذا ننتظر) في شارع بورقيبة وسط تونس بالقرب من وزارة الداخلية للمطالبة بإلغاء زيادة الأسعار والإفراج عن رفاقهم المعتقلين.

وهتف المتظاهرون "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب" قبل أن تفرّق الشرطة التجمع، وفقاً لما أظهرته أشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل.

وبحسب نشطاء بحملة "فاش نستناو"، تم اعتقال العديد من أعضاء الحملة بسبب قيامهم بتوزيع منشورات تدعو إلى التظاهر أو بسبب رسوم غرافيتي على الجدران تندد بارتفاع الأسعار.