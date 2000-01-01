قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: إن حالة الغضب في الشارع الإيراني لم تكن وليدة اللحظة، حيث يعاني المواطن الإيراني من أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات، خاصة بعدما فقد كثيرٌ منهم مدخراتهم المالية لدى شركات ومؤسسات وبنوك، بعضها يخضع بشكل مباشر لإشراف المرشد الأعلى “علي خامنئي”.

وتناولت الصحيفة مقطع فيديو لمسنة إيرانية في مستشفى بمدينة مشهد، وهي تتحدث عن أنها فقدت قبل 3 سنوات كل أموالها عندما انهارت شركة “بديده شانديز” القابضة وسط اتهامات رسمية لها بالاختلاس.

واشتكت تلك المسنة المريضة في المستشفى، عبر الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على تطبيق “تليجرام”، من أن أموالها لم تعد إليها حتى الآن، وهي لا تستطيع التحرك ولديها التزامات مالية كبيرة.

وتحدثت الصحيفة عن أن تلك المرأة واحدة من بين عدد لا يحصى من الإيرانيين الذي فقدوا مدخراتهم جراء انهيار شركات ومؤسسات جراء الاحتيال خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن “سوزان مالوني” الباحثة الكبيرة في سياسة الشرق الأوسط بمعهد “بروكينجز” أن البنوك في إيران تنهار وتغلق أبوابها بدون أي إخطار مسبق، وهو ما يؤدي إلى رد فعل سياسي واقتصادي هائل على المستوى المحلي.

واعتبرت الصحيفة أن أزمة هؤلاء تفاقمت مؤخراً بسبب إجراءات التقشف من قبل الحكومة الإيرانية في وقت شاهد فيه الإيرانيون زيادة الميزانية المخصصة للحرس الثوري وبلوغها مليارات الدولارات لدعم وكلاء إيران في الخارج.

وتساءل إيراني في رسالة صوتية عبر “تليجرام” عن سبب استماع القيادة الإيرانية للسوريين واللبنانيين وعدم استماعهم للإيرانيين داخل حدود وطنهم.

ولفتت إلى أن مؤسسات دينية تحت إشراف مباشر من “خامنئي” مرتبطة ببعض شركات الائتمان المتعسرة التي استنزفت أموال الإيرانيين.