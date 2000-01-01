وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في حوار مع صحيفة ألمانية هجرة المسلمين إلى أوروبا بالغزو.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "لا نعتبر هؤلاء الناس كلاجئين مسلمين ولكن كغزاة مسلمين", على حد قوله.

وأضاف أوربان أنه للوصول من سوريا إلى المجر لابد من عبور أربعة بلدان، فهؤلاء لا يركضون "من أجل حياتهم" وإنما "من أجل حياة أفضل", على حد زعمه.

وأضاف أن اللاجئين بدلا من طلب الدخول اجتازوا الحدود بشكل غير قانوني.

وأقام فيكتور أوربان جدارا على الحدود مع صربيا لمنع اللاجئين السوريين وغيرهم من المهاجرين المسلمين من دخول المجر الواقعة في شرق أوروبا والتي تعتبر بوابة للاتحاد الأوروبي.