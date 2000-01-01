طالبت مؤسسات حقوقية ونسائية فلسطينية اليوم الاثنين مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل لمنع تمرير مشروع قانون "إعدام الأسرى".

ونفذت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تظاهرة واعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، مؤكدين على بطلان أي قانون قد يتخذه الاحتلال بهذا الاتجاه، وعدم مشروعيته أمام شرعية نضال الأسرى الفلسطينيين.

وفي كلمته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل : إن قضية الأسرى يجب أن توحد الفصائل الفلسطينية من أجل العمل الجاد على تحريرهم من سجون الظلم الصهيونية، مؤكدا أن المعركة مستمرة مع الاحتلال حتى تحرير القدس والأسرى.

بدوره دعا الأسير المحرر ياسر صالح إلى ضرورة التوحد في مواجهة الاحتلال والمؤامرات التي تحاك ضد قضية الأسرى.

ودعا إلى ضرورة تشكيل ضغط على المؤسسات الدولية من أجل اتخاذ مواقف واضحة لنصرة الأسرى، ورفع ظلم الاحتلال الواقع عليهم.

وفي كلمة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أكد الأسير المحرر نشأت الوحيدي، أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال هي عنوان الصراع الأبرز مع الاحتلال الصهيوني.

وشدد الوحيدي على ضرورة الاستمرار في الفعاليات المناصرة للأسرى حتى كسر القيد وتحرير الأسرى من سجون الظلم الصهيونية.