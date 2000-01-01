استشهد العشرات وجرح آخرون اليوم الإثنين بغارات شنها طيران النظام النصيري والروسي على بلدات ومدن الغوطة الشرقية المحاصرة، ضمن حملة الإبادة الممنهجة التي يشنها النظام وحليفه الروسي على المنطقة.

وأكد مراسلون أن 7 مدنيين استشهدوا بغارات جوية استهدفت مدينة دوما بينهم (أم واطفالها الثلاثة) في حين استشهد 4 آخرين بقصف مماثل على بلدة مديرا، عدا عن استشهاد 3 غيرهم في مدينة سقبا ومدنيان في كل من بلدات عربين وحمورية، لترتفع حصيلة شهداء الغوطة إلى 110 شهداء خلال الأيام العشرة الماضية.

من جانبه أكد الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أن ٩٤ مدنياً قضوا خلال الأيام التسعة الماضية في حملة الإبادة التي تشنها آلة الحرب الروسية ونظام الأسد على الغوطة الشرقية المحاصرة.

وقال (سراج محمود) المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في ريف دمشق : إن الشهداء الـ 94 بينهم 20 طفلاً و19 امرأة و55 رجلاً، مشيراً إلى أن أكثر من 460 مدني أصيبوا بالحملة على الغوطة، هم 245 رجلاً و104 نساء و113 طفلاً.

وأوضح (المحمود) أن خمسة من عناصر الدفاع المدني قد قضوا بالحملة على المنطقة، آخرهم المتطوع (باسم الفضلي)، حيث استشهد اثناء اداء واجبه الإنساني في بلدة مسرابا، عدا عن إصابة أكثر من 18 آخرين من كواد المنظمة الإنسانية، وذلك جراء ما ينتهجه النظام من "الضربات الازدواجية"، حيث يتعمد قصف نفس المنطقة التي تعرضت لقصف مسبقاً، ليوقع أكبر عدد من القتلى، حيث يسارع المدنيون والدفاع المدني لإسعاف المصابين وانتشال العالقين من تحت الأنقاض.

وأشار (المحمود) أن طيران النظام والطيران الروسي شنا خلال الايام التسعة الماضيين أكثر من 338 غارة جوية، وتعرضت بلدات الغوطة للقصف بأكثر من ١٨٢١ قذيفة مدفعية، إضافة للقصف بـ 13 صاروخاً عنقودياً، وما يزيد عن 299 صاروخا من طراز (أرض أرض)، حيث طالت مدينة حرستا الحصيلة الأكبر من القصف بأكثر من 280 غارة جوية، و1000 قذيفة مدفعية و10 صواريخ عنقودية و280 صاروخ أرض أرض (فيل).