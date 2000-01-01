أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض "دولت بهجة لي" أن حزبه اتخذ قراراً بدعم الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2019.

جاء ذلك في اجتماع مع وسائل الإعلام التركية اليوم الاثنين في العاصمة أنقرة.

وقال بهجة لي: "لن نقدم أي مرشح رئاسي لخوض الانتخابات العام القادم، وسندعم أردوغان، انطلاقاً من روح يني قابي"، في إشارة إلى التجمع المليوني للأحزاب السياسية التركية الذي نظم في ميدان يني قابي، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 تموز 2016.

وأشار بهجة لي إلى أنّ حزبه سيدخل الانتخابات البرلمانية العام القادم، سواء من خلال تحالف مع العدالة والتنمية في حال اتفاقهم، أو وحيداً، نافياً خوف حزبه من عدم بلوغ العتبة البرلمانية المتمثلة بالحصول على 10% من الأصوات.

وقال زعيم الحركة القومية: "في 3 نوفمبر 2019 (موعد الانتخابات) سنتحرك واضعين نصب أعيننا مستقبل تركيا ووحدتها وقوتها، وما يحيط بها من نيران وفوضى يراد لها أن تنتقل للداخل التركي".

تجدر الإشارة إلى أنّ انتخابات عام 2019 سيصوت خلالها المواطنون الأتراك لانتخاب رئيسٍ للبلاد، ولانتخاب نوابهم في البرلمان، بالإضافة إلى الانتخابات المحلية.