قال مسؤولون في مكتب الإدارة العامة لمدينة راسيدونغ في ولاية أركان بميانمار : إن حظر التجوال ما زال مفروضا في بعض القرى في المدينة .

وبحسب ردايو فري آسيا فقد فرض حظر التجوال في بلدات راسيدونغ وبوسيدونغ ومنغدو في شمال ولاية أراكان بعد أن شنت قوات ميانمار حملة ضد الروهينغيا في الولاية .

وقد فرض حظر التجول في 11 قرية من قرى الروهينغيا براسيدونغ منذ 25 أغسطس 2017 بموجب البند 144 من قانون الإجراءات الجنائية وتم إلغاء الحظر في ثمانية منها ولكن تم تمديده في القرى العرقية في فيتليك وشوتبين و قرى ثينتاونغ القريبة من بلدة منغدو، وفقا لما ذكره المكتب يوم الثلاثاء الماضي.

ويمنع هذا الحظر الناس من الخروج من الساعة 9 مساء إلى 6 صباحا حتى نهاية فبراير ابتداء من 3 يناير.

ووفقا لأوامر حظر التجول الصادرة، فقد تم تمديد الأمر شهرين في مدينة بلدة منذ اندلاع الاضطرابات في أغسطس الماضي .