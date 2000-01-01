أكتشف أهالي مدينة التميمية الأحوازية المحتلة قبل أيام مقبرة جماعية في محيط بلدتهم و اشارت المصادر إلى أنه قد تم التعرف على ثلاث جثث منهم ضباط وجنود من جيش تحرير الأحواز مفقودة منذ عام 1985 في معركة قادسية العرب الثانية مع الاحتلال الإيراني , وقد تمت حينها مناشدة جهات إنسانية ودولية عدة من قبل الجبهة العربية لتحرير الاحواز للكشف عن مصير هؤلاء الجنود المفقودين.

وفي حوار مع جريدة " البلاد" أوضح الناطق الإعلامي للجبهة العربية لتحرير الأحواز فؤاد سلسبيل أن عام 1985 استبسل أبناء جيش تحرير الأحواز من ضباط ومراتب وجنود في معركة السودة والبيضة وشرق دجلة ابان معركة قادسية العرب الثانية مع ايران الى جانب اشقائهم أبناء الجيش العراقي الباسل ، واستشهد وجرح المئات منهم في سبيل الدفاع عن الامة .

وأضاف سلسبيل أنه قد تم حينها أسر عدد من المجروحين الذين لم يتمكن رفاقهم من تخليتهم من ارض المعركة من شدة هول نيران العدو المباشرة عليهم من المدفعية والرشاشات الثقيلة فبقوا في ارض العدو بعد أن توغلوا فيها قبل ذلك مطاردين فلوله في العمق الايراني ومنهم من استشهد بعد الاصابة ومنهم من تمت تخليته من قبل العدو كأسير حرب.

و أضاف أنه بعد معرفة المخابرات الإيرانية أنهم مقاتلين من جيش تحرير الأحواز قام بنقلهم الى سجون أمنية بعيدة عن السجون المعمول بها من قبله وأخفى امرهم كليا ، وتبين بعد ذلك أنهم في مدينة التميمية وقد تمت تصفيتهم من قبل العدو الفارسي ودفنهم في مقبرة جماعية بعد فترة من نقلهم من ارض المعركة .

وختم سلسبيل بالقول : إن الشعب العربي الأحوازي سيستمر بمقاومته للاحتلال الإيراني ولن يتوقف حتى تدق ساعة النصر معلنة تحرير الأحواز وإعادة دولته المستقلة على أرضة.