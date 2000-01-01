أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي الحالي (محمد شياع السوداني) اليوم الاثنين أن اكثر من مليون عائلة عراقية فقيرة تقدمت بطلبات للحصول على المعونات الحكومية.

وأوضحت الأنباء أن بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أشار الى أن (328) ألفا عائلة يحصلون على المعونات، بينما (700) الف عائلة أخرى بانتظار المخصصات المالية.

من جهته، عدّ القيادي في التيار المدني العراقي ببغداد (حسام العيسى) أن الرقم ليس الصحيح بالتأكيد لأنه مخفض جدا، مؤكدا أن التوقعات تتحدث عن اكثر من اربعة ملايين عائلة، ويمكن القول :" إن البصرة وبغداد والمثنى والانبار ونينوى تغطي هذا العدد، فأين باقي الفقراء في المحافظات الاخرى؟".

ولفت (العيسى) الى أن كل نازح في خيمة فهو فقير، والآن لدينا أكثر من مليونين ونصف المليون نازح في الخيام، فهل لا يمكن اعتبارهم فقراء أيضا؟".

ولفت بيان الوزارة الى ان اللجنة المالية في البرلمان العراقي أكدت أن معدلات الفقر في البلاد وصلت الى (35%) في كانون الثاني العام الماضي، وهو رقم غير مسبوق.