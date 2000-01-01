أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات (مستقلة) اليوم الإثنين فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 29 من الشهر ذاته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية)، شرقي القاهرة، للإعلان عن الجدول الزمني التفصيلي الخاص بالانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري.

وقال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة : إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 29 من الشهر ذاته، وإعلان القائمة النهائية في صحيفتي الأهرام والأخبار، المملوكتين للدولة في 31 يناير/كانون الثاني 2018.