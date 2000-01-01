فرقت الشرطة السودانية اليوم الاثنين مظاهرة داخل حرم جامعة الخرطوم نظمها طلاب الجامعة للاحتجاج على ارتفاع أسعار السلع بما فيها الخبز لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب وكالة الأناضول فإن الشرطة السودانية تدخلت إثر محاولة المتظاهرين الخروج من الجامعة واشتبكت معهم بعد أن طوقت الجامعة وأغلقت الشوارع المؤدية لها.

وأضافت: "أدى إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة إلى حدوث حالات إغماء بين الطلاب والطالبات".

وكانت الشرطة السودانية فرقت، الأحد، مظاهرة احتجاجية مماثلة لطلاب جامعة الخرطوم، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار السلع بما فيها الخبز؛ جراء تطبيق سياسات اقتصادية أقرتها الحكومة مؤخراً.

وعبّرت الحكومة السودانية من جهتها، عن رفضها السماح بتخريب الممتلكات العامة، أثناء التظاهرات والتجمعات غير المرخصة، التي تشهدها البلاد، تنديداً بالغلاء.

وأحدثت زيادة الأسعار غضباً شعبياً لا سيما بسبب الخبز بعد أن أعلنت المطاحن الرئيسية بالبلاد الجمعة زيادة أسعار الطحين بنسبة 200%.

ودعت أحزاب معارضة الشعب السوداني للخروج في احتجاجات سلمية لمناهضة القرارات الاقتصادية.

وأقر البرلمان السوداني الأحد الماضي الموازنة المالية للعام 2018م التي أقرت رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً بدلا عن 6.9 جنيهاً؛ فضلاً عن رفع تعرفة الكهرباء لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.

جدير بالذكر أن عشرات الإصابات حدثت في سبتمبر 2013، في مظاهرات اندلعت بالخرطوم، وعدة مدن سودانية؛ احتجاجاً على رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز.