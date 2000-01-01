أظهر استطلاع للرأي، في إيطاليا، خوفاً متزايداً من الدين الإسلامي، وموقفاً أكثر انغلاقاً تجاه المهاجرين المسلمين في البلاد.

الاستطلاع قامت به مؤسسة "Swg" البحثية الإيطالية (خاصة)، على عينة من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية والجغرافية الإيطالية، نشر اليوم الثلاثاء، ترقباً للانتخابات التشريعية القادمة.

وحسب الاستطلاع، زعم 59 بالمائة من الذين شاركوا في الاستطلاع أن "الدين الإسلامي يشكل خطرا على المجتمع".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في البلاد لمجلسي البرلمان (النواب والشيوخ)، في 4 مارس 2018.

وإجابة على سؤال "هل ينبغي أن يكون للمسلمين في إيطاليا فرص داخل المؤسسات التعليمية لممارسة شعائر دينهم"، كان الرد سلبياً من 64 في المائة من المشاركين في الاستطلاع.

وفي سياق متصل، زعم 70 في المائة من المشاركين أن هناك إفراطا في الامتيازات المقدمة للمهاجرين المسلمين بصورة خاصة.